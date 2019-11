Λονδίνο: “Ο ύποπτος είχε πάνω του ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό”!

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Γέφυρα του Λονδίνου έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου», είπε ο Μπάσου. «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε.

Ο Μπάσου είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά για το συμβάν και για τον σκοπό αυτό ο ίδιος θα πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπάσου σημείωσε επίσης ότι η αστυνομία θα εντείνει τις περιπολίες της στο Λονδίνο λόγω του συμβάντος αυτού.

Εικόνες σοκ

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο. Το Ρόιτερ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα πλάνα από ανεξάρτητη πηγή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Λονδίνο

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort — Jay White (@jaywhite_1) November 29, 2019

Δείτε την στιγμή των πυροβολισμών και ζωντανή εικόνα από το Λονδίνο

BREAKING: At least one person shot and seriously injured by armed police on London bridge z after a reported possible stabbing attack.

(Credit @ArchieScarboro ) pic.twitter.com/rGmka6JbZ1 — News_Executive (@News_Executive) November 29, 2019

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP — Sam Truelove (@samtruelove1) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Gunshots heard on London Bridge. Huge amount of police. pic.twitter.com/U6Qo7kd1zI — Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) November 29, 2019

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground. — MPS Events (@MetPoliceEvents) November 29, 2019

Σοκ από το περιστατικό στο Λονδίνο

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου, ένα επεισόδιο που αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατικό» από τη βρετανική αστυνομία.

«Σε αυτό το στάδιο, οι συνθήκες γύρω από το συμβάν στη Γέφυρα του Λονδίνου δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Επομένως, για προληπτικούς λόγους, το αντιμετωπίζουμε ως να ήταν τρομοκρατικό», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία.

Λίγο νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές, που κλήθηκαν στο σημείο στις 13.58 τοπική ώρα, ανέφεραν ότι «ένας άνδρας συνελήφθη» και υπάρχει «ένας αριθμός τραυματιών».

Σε ένα βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στο Twitter διακρίνονται τρεις αστυνομικοί να απομακρύνονται από έναν άνδρα που κείτεται στο οδόστρωμα. Δύο αστυνομικοί τον σημαδεύουν με τα όπλα τους

«Είδα έναν άνδρα να πέφτει στο έδαφος, με ένα μαχαίρι δίπλα του» αφού προηγουμένως είχαν ακουστεί «πολλοί πυροβολισμοί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνδρας που εργάζεται σε ένα γραφείο απέναντι από τη γέφυρα. Όπως είπε, στην περιοχή βρίσκονταν περίπου δέκα αστυνομικοί με πολλά εκπαιδευμένα σκυλιά για να εξουδετερώσουν τον ύποπτο.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τον χώρο εργασίας αυτού του μάρτυρα περίπου μισή ώρα αργότερα δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται με φορείο και έναν άλλον, τραυματισμένο στον ώμο, να συνοδεύεται από τους τραυματιοφορείς.

Άλλος μάρτυρας είπε και αυτός ότι είδε έναν άνδρα στο έδαφος, με ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο κοντά του.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν έκανε λόγο για «σοκαριστικό» συμβάν και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών που ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Φωτογραφίες: Reuters.