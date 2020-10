Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας, με αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα του Γουεστμίνστερ διακόπηκε κάποια ώρα. Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, μέρος του νοσοκομείου είχε εκκενωθεί και στο σημείο έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί και ένα ελικόπτερο.

Police are dealing with a security alert at St Thomas’ Hospital, SE1. We will provide further info when known.