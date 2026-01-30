Κόσμος

Λονδίνο: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε κοντά σε πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό

Πολλά δρομολόγια τρένων έχουν επηρεαστεί εξαιτίας της φωτιάς
φωτιά
Η φωτιά στο Λονδίνο

Στις φλόγες τυλίχθηκε κτίριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Euston στο Λονδίνο με τη φωτιά να έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Ο συναγερμός για τη φωτιά σήμανε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα), με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να στέλνει στο σημείο δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Η πυροσβεστική βρίσκεται ακόμα στο σημείο για να σβήσει πλήρως την φωτιά.

Βίντεο καταγράφουν πυκνούς καπνούς να αναδύονται από το κτίριο, ενώ γίνεται χρήση ειδικής κλίμακας ύψους 32 μέτρων για τη ρίψη νερού στην εστία της φωτιάς από ψηλά. Για λόγους ασφαλείας, έκλεισε και μία κοντινή πεζογέφυρα.

Με τη φωτιά να έχει ξεσπάσει κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε για λίγο, επηρεάζοντας τα δρομολόγια πολλών εταιρειών. Ο αρμόδιος φορέας National Rail ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Κόσμος
