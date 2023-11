To Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (8.11.23) ότι σκότωσε κατασκευαστή όπλων της Χαμάς και αρκετούς μαχητές της στην πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, η πόλη της Γάζας, προπύργιο της Χαμάς, είναι περικυκλωμένη από τις δυνάμεις του Ισραήλ, με την αεροπορία και ο στρατός ξηράς της χώρας στοχοθετούν το ευρύ δίκτυο τούνελ που έχει δημιουργήσει η παλαιστινιακή οργάνωση κάτω από τον υπό πολιορκία θύλακα.

Ο στρατός επεσήμανε ότι έχει προωθηθεί στο κέντρο της πυκνοκατοικημένης πόλης, ενώ η Χαμάς σημείωσε ότι οι μαχητές της έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στις ισραηλινές δυνάμεις.

Με τον πόλεμο να εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, αξιωματούχοι του ΟΗΕ ενισχύουν τις εκκλήσεις τους να επιβληθεί ανθρωπιστική παύση στις εχθροπραξίες ώστε να απαλυνθούν τα δεινά στη Γάζα, όπου χιλιάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και τα είδη πρώτης ανάγκης εξαντλούνται.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, το 40% από τους οποίους παιδιά.

Update: 16 Palestinians killed in an lsraeli bombing hitting a house in Khan Yunis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/dVrgWRjz9l