Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τούνελ μήκους 55 μέτρων σε βάθος 10 μέτρων με θωρακισμένη πόρτα, κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, δίνοντας στην δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

«Αυτό το είδος της πόρτας χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για να αποκλείσει στις ισραηλινές δυνάμεις την είσοδο στα κέντρα διοίκησης και τις υπόγειες υποδομές που ανήκουν στην Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τσαχάλ που συνοδεύει το βίντεο το οποίο δείχνει ένα στενό πέρασμα που καταλήγει σε μία γκρίζα πόρτα.

The IDF and Shin Bet security agency release new footage showing part of Hamas’s tunnel network underneath Gaza City’s Shifa Hospital, where the terror group is believed to have a main command center.



Clips are published from two separate devices that were lowered into a tunnel… pic.twitter.com/vJFXmI4Sl8