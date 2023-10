Την ώρα που ένα νέο τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας εξέπνευσε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (15.10.2023) πολλοί είναι οι Παλαιστίνιοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μένουν πίσω προσπαθώντας να βοηθήσουν.

Κάποιοι από αυτούς είναι γιατροί και νοσηλευτές που παραμένουν στα νοσοκομεία της Γάζας για να φροντίσουν τα χιλιάδες θύματα των βομβαρδισμών από το Ισραήλ.

Ένας από αυτούς ήταν και ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Γάζας, ο οποίος την ώρα που φρόντιζε θύματα βομβαρδισμών ενημερώθηκε πως και η δική του οικογένεια είχε χτυπηθεί από βόμβα των Ισραηλινών.

Το βίντεο που εδώ και λίγες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι σοκαριστικό.

Ο γιατρός έκπληκτος μαθαίνει πως η οικογένειά του χτυπήθηκε από βόμβα. Διαπιστώνει ότι στο φορείο που έχει μπροστά του βρίσκεται η κόρη του. Δίπλα του η γυναίκα του κλαίει απελπισμένη.

Ένα μικρό παιδί απλώνει τα χεράκια του για να τον αγκαλιάσει κλαίγοντας.

Τον ενημερώνουν πως ο γιος του πέθανε…

Μη μπορώντας να πιστέψει όσα αντικρίζει βλέπει τον νεκρό του γιο σε ένα από τα φορεία.

Οι σκηνές είναι γροθιά στο στομάχι.

A Palestinian doctor receives the news of his son’s tragic death as a result of an Israeli airstrike while the former is at work in a hospital in Gaza. pic.twitter.com/LCQdTPnqC2