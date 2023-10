Περισσότεροι από 2.600 είναι οι νεκροί στην Παλαιστίνη και πάνω από 1.000 οι αγνοούμενοι από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ως αντίποινα μετά τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian η κατάσταση είναι τόσο δραματική στη Γάζα που πλέον εξαντλούνται και οι ειδικές σακούλες που βάζουν μέσα στα πτώματα – και φυσικά δεν πρόκειται μόνο για τρομοκράτες της Χαμάς αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις για γυναικόπαιδα…

Υπενθυμίζεται πως το Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό πως τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει και οι Παλαιστίνιοι στοιβάζουν τους νεκρούς τους φορτηγά – παγωτατζίδικα.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του UΝRWA (την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) πως για «πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, η Γάζα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, φέρνοντας κρίσιμες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, του νερού και της αποχέτευσης στο χείλος της κατάρρευσης και επιδεινώνοντας την επισιτιστική κρίση. Οι άνθρωποι σε όλη τη Γάζα έχουν σοβαρά περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό».

In the Gaza Strip, ice cream freezers are transformed into storage for bodies pic.twitter.com/bZxifZOpNV