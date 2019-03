Λουκ Πέρι: Το συγκινητικό αντίο του «Στιβ» των Beverly Hills για τον «Ντίλαν»

Ο Λουκ Πέρι, έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο ως «Ντίλαν» από την σειρά Beverly Hills, όπου η γνωστή παρέα «μπήκε» στα σπίτια ανθρώπων σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ένα μέλος της παρέας αυτής, ο Στίβ (Ίαζ Ζίρινγκ) με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον συμπρωταγωνιστή και φίλο του Λουκ Πέρι.

«Θα θυμάμαι για πάντα τα όσα υπέροχα μοιραστήκαμε τα τελευταία 30 χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός.

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind.

— Ian Ziering (@IanZiering) 4 Μαρτίου 2019