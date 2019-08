Μαδαγασκάρη: Βρέθηκε το πτώμα της φοιτήτριας που είχε πηδήξει από αεροπλάνο!

«Χωρικοί βρήκαν τελικά το πτώμα της Αλάνα Κάτλαντ έπειτα από έρευνες 15 ημερών», ανέφερε ο αστυνομικός διοικητής Σπινόλα Έντβιν Νομεντζαχάρι, που ήταν επικεφαλής της όλης επιχείρησης στη Μαδαγασκάρη.

Φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η Αλάνα Κάτλαντ, ηλικίας 19 ετών, βγήκε από το αεροσκάφος, εν ώρα πτήσης, πέντε λεπτά μετά την απογείωση από το μικρό αεροδρόμιο «Αντζατζάβι», στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού στον Ινδικό Ωκεανό στις 25 Ιουλίου.

The body of teenager who fell from a plane in Madagascar found https://t.co/mh1NHXv2GW

— Izzyaccess (@izzyaccessblog) August 7, 2019