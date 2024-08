Μαδέιρα: Η τεράστια φωτιά που καίει για ένατη μέρα απειλεί δάσος μνημείο της UNESCO

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η φωτιά που καίει από την προηγούμενη Τετάρτη (14.08.2024) το νησί Μαδέιρα στην Πορτογαλία. Σχεδόν 45.000 στρέματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, με τις φλόγες να «γλύφουν» και τροπικό δάσος που είναι στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η Πορτογαλία ζήτησε χθες (21.08.2024) από τους ευρωπαίους ηγέτες, να στείλουν πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Μαδέιρα ώστε να σβηστεί η φωτιά που απειλεί το δάσος – μνημείο.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν σταλεί 130 πυροσβέστες και διασώστες από τη Λισαβόνα για την κατάσβεση της φωτιάς.

«Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες ώρες τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ώστε να έλθουν δυο αεροσκάφη Canadair για να αναλάβουν δράση στη Μαδέιρα», δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων LUSA στην κυβέρνηση.

Ως το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, η φωτιά είχε καταστρέψει 43.920 στρέμματα.

Οι ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή είναι μόνο δύο αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές στην κεντρική οροσειρά του νησιού.

Οι σφοδροί άνεμοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των αεροσκαφών στη Μαδέιρα, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν τουρίστες στο νησί.

Η εταιρία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φουνσάλ διαβεβαίωσε προχθές πως λειτουργεί εκ νέου χωρίς προβλήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην κοινότητα Χιμπέιρα Μπράβα και εξαπλώθηκε στις γειτονικές Κάμαρα ντε Λόμπους και Πούντα ντου Σολ, στα νότια παράλια του νησιού.

Περίπου 200 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, για να αποφύγουν τον κίνδυνο να εισπνεύσουν καπνό.

Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν επιστρέψει ήδη στα σπίτια τους.

Παρά τον τεράστιο κίνδυνο που απειλεί το νησί, δεν έχουν καεί σπίτια και δεν έχουν τραυματιστεί κάτοικοι. Αρκετοί πυροσβέστες εμφάνισαν σημάδια υπερκόπωσης από την σκληρή μάχη που δίνουν τις τελευταίες εννιά ημέρες.

Βίντεο και εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα social media, δείχνουν την πύρινη κόλαση στο νησί.

🚨🇵🇹 A massive wildfire is sweeping Madeira’s south coast, with 200+ firefighters battling the blaze. The fire, which started in Ribeira Brava, has spread to Camara de Lobos. Strong winds and high temps are complicating efforts. 160 people evacuated. #Madeira #Portugal… pic.twitter.com/52ZihCn5Xl