Μαγδεμβούργο: Εικόνες από τη μαύρη BMW που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο

Πέντε νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες είναι ο νεότερος τραγικός απολογισμός της επίθεσης με τη μαύρη BMW στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2024) όταν o Σαουδάραβας γιατρός που ζει από το 2006 στη Γερμανία έπεσε με τη μαύρη BMW και με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε πλήθος κόσμου στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης του Μαγδεμβούργου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης διένυσε 400 μέτρα μέσα στην αγορά, σκορπίζοντας τον θάνατο. Οι Αρχές έχουν συλλάβει τον δράστη.

Η έρευνα συνεχίζεται, όμως τα αίτια του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η επίθεση έγινε μία ημέρα μετά την όγδοη επέτειο από τη φονική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο.

Η «Frankfurter Allgemaine Zeitung» (FAZ) σε εκτενές δημοσίευμά της αναφέρει ότι όλες οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία φυλάσσονται από την αστυνομία μετά την επίθεση στο Βερολίνο πριν από οκτώ χρόνια.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ο τζιχαντιστής Anis Amri οδήγησε ένα φορτηγό σε πλήθος επισκεπτών χριστουγεννιάτικης αγοράς, αφήνοντας πίσω του 13 νεκρούς και 70 τραυματίες.

Η εισαγγελία αναμένεται να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του οδηγού για φόνο και απόπειρα φόνου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου της τοπικής εισαγγελίας το Σάββατο (21.12.2024).

The arrest of the attacker who drove into a Christmas market crowd in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/ZYhRROI8SP