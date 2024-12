Μαγδεμβούργο: Υπό την επήρεια ναρκωτικών ο Σαουδάραβας γιατρός – Στη χριστουγεννιάτικη αγορά ο Σολτς

Το κίνητρο του Σαουδάραβα γιατρού, ο οποίος αιματοκύλησε το Μαγδεμβούργο της Γερμανίας σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 άτομα και τραυματίζοντας εκατοντάδες στη χριστουγεννιάτικη αγορά, ψάχνουν οι Αρχές. Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές πως δεν πρόκειται για εξτρεμιστή του Ισλάμ, αλλά για κάποιον που είχε αποκηρύξει εδώ και χρόνια το Ισλάμ και μιλούσε με μίσος για οτιδήποτε είχε να κάνει με τη θρησκεία του.

Ο Σαουδάραβας γιατρός Τάλεμπ A. συνελήφθη λίγη ώρα μετά τη φονική παράσυρση. Ο δράστης φαίνεται να νοίκιασε ένα μαύρο SUV και με αυτό εμβόλιζε για 400 μέτρα όποιον έβρισκε μπροστά του στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την Bild ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε θετικός σε ένα πρώτο τεστ για ανίχνευση ουσιών της αστυνομίας.

Ο Τάλεμπ, 50 ετών, συχνά μιλούσε εναντίον του Ισλάμ και στα social media είχε κάνει μια σειρά αναρτήσεων κάνοντας λόγο για Ισλαμοποίηση της Γερμανίας και της Ευρώπης, ζητώντας εκδίκηση. Στις 13 Αυγούστου είχε γράψει στο Χ πρώην Twitter: «Σας διαβεβαιώνω: Αν η Γερμανία θέλει πόλεμο, θα τον έχει. Αν η Γερμανία θέλει να μας σκοτώσει, θα τους σφάξουμε, θα πεθάνουμε ή θα πάμε περήφανα στη φυλακή».

