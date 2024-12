Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Ακτιβιστής κατά του Ισλάμ ο γιατρός που σκόρπισε τον θάνατο στη χριστουγεννιάτικη αγορά

Το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2024) ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου SUV και μάρκας BMW αναπτύσσει ταχύτητα και πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας ενήλικας και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι πενήντα.

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που προκάλεσε την τραγωδία στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας, ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ, συνελήφθη άμεσα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Die Welt, ο άνδρας ήταν ακτιβιστής κατά του Ισλάμ.

O Ταλέμπ Α. έφθασε στην Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας. Ήταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στη Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται».

Σύμφωνα με το RTL, το τελευταίο διάστημα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική των κρατών του Κόλπου και υποστήριζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ήταν θαυμαστής του Έλον Μασκ, ενστερνιζόταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και δεν ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος. Ο 50χρονος Σαουδάραβας εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου.

