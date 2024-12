Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Τέσσερις οι νεκροί από την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά – Πάνω από 200 τραυματίες

Επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας στο Μαγδεμβούργο, καθώς όπως έγινε γνωστό ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους τέσσερις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Bild, δύο από τους τραυματίες παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφεραν. Σημειώνεται πως από την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί με τους 41 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή τουλάχιστον 86 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα και περίπου 80 με πιο ελαφρά τραύματα.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως ο άνθρωπος που οδήγησε 400 μέτρα με ταχύτητα στην χριστουγεννιάτικη αγορά παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά πάνω από 200 άτομα.

Ασαφές παραμένει το κίνητρο του δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ατόμων – εκ των οποίων το ένα παιδί – και τον τραυματισμό άλλων 200.

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο ο 50χρονος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από αυτές τις απόψεις και κατηγορούσε την Γερμανία ότι επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

«Η Γερμανία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της από την παράνομη μετανάστευση. Έχει καταστεί σαφές ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων ήταν ένα σχέδιο της Άνγκελα Μέρκελ, προκειμένου να εξισλαμίσει την Ευρώπη», έγραφε συχνά στην πλατφόρμα «Χ» και εξέφραζε ευθέως την συμπάθειά του για την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD): «Ποιος άλλος πολεμά το ισλάμ στην Γερμανία;», έγραφε σε αναρτήσεις του. Πριν από τρία χρόνια είχε μάλιστα απευθυνθεί στην AfD εισηγούμενος την ίδρυση ακαδημίας για πρώην μουσουλμάνους.

