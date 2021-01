Μαγευτικές εικόνες από τους «παγωμένους» καταρράκτες του Νιαγάρα (pics, vid)

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα είναι ένα από αυτά τα αξιοθέατα που κόβουν την ανάσα ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου που κάποιος θα επιλέξει να τους επισκεφθεί. Ιδίως ο χειμώνας προσφέρει μοναδικές εικόνες και μας επιτρέπει να δούμε το φυσικό θαύμα μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Τις τελευταίες ημέρες το τσουχτερό κρύο που πλήττει τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και τον Καναδά, προσφέρει ένα μαγευτικό το θέαμα στους επισκέπτες του Νιαγάρα. Οι πολικές θερμοκρασίες κατάφεραν να παγώσουν ένα από τα διασημότερα τουριστικά σημεία του κόσμου και να δημιουργήσουν φαντασμαγορικούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες.

