Μάγχη: Ναυάγιο σκάφους με τουλάχιστον 12 νεκρούς μετανάστες

Τραγωδία στη Μάγχη. Τουλάχιστον 12 μετανάστες νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από το ναυάγιο σκάφους το απόγευμα της Τρίτης (03.09.2024), ώρα Ελλάδας. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη.

Καθώς οι μετανάστες επιχειρούσαν να κάνουν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία, το σκάφος τους διαλύθηκε.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε ο απερχόμενος Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, έπειτα από το ναυάγιο του σκάφους, τουλάχιστον 12 μετανάστες πνίγηκαν στα νερά της Μάγχης, στα ανοιχτά των ακτών της Βουλώνης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσε ο Νταρμανέν. Έκανε, παράλληλα, λόγο για «πολλούς τραυματίες» από το ναυάγιο με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Σε ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης, ο υπουργός δήλωσε ότι θα μεταβεί αργότερα την Τρίτη στη βόρεια Γαλλία, στο Πα-ντε-Καλαί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης για να συναντήσει «αξιωματούχους και μέλη υπηρεσιών βοήθειας» στο σημείο.

Προηγούμενος απολογισμός των νεκρών του ναυαγίου από τις γαλλικές αρχές έκανε λόγο για περίπου 10 νεκρούς.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις έρευνες, τουλάχιστον τρεις ανήλικοι είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

