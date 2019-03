Μακελειό στη Νέα Ζηλανδία – «Γάζωσαν» πιστούς σε δυο τζαμιά

Τρόμος τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας (15.03.2019), στη Νέα Ζηλανδία. Δυο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πιστών σε δυο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής, προσωρινό, απολογισμό. Δεν είναι σαφές, ακόμα, πόσοι ήταν συνολικά οι δράστες της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ζηλανδία είχαν παγιδεύσει με εκρηκτικά και αυτοκίνητα! Έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες και μια γυναίκα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους και από τους πιστούς να αποφύγουν τα τεμένη. Ζήτησε επίσης απ’ όλα τα τεμένη να κλείσουν! Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή είναι μέρα προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων φόραγε στολή παραλλαγής, αλεξίσφαιρο και κράνος και χρησιμοποίησε αυτόματο τουφέκι όταν άνοιξε πυρ μέσα στο ένα από τα τεμένη, στο κέντρο της πόλης, μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ο δράστης αυτός, 0 28χρονος Μπρέντον Τάρραντ από την Αυστραλία, μετέδιδε μέσω Facebook την επίθεση και το video κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί σοκ! Πρόκειται για έναν ρατσιστή, θαυμαστή του μακελάρη της Νορβηγίας Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, που σε μανιφέστο που ανέβασε στο twitter διατρανώνει το μίσος του για τους μουσουλμάνους.

Το site Stuff, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζει, έκανε λόγο για τουλάχιστον 9 νεκρούς, αλλά σημείωσε ότι υπάρχουν φόβοι πως ο τελικός απολογισμός θα ανέρχεται σε «δεκάδες», πιθανόν «έως και σε 30». Τουλάχιστον 40 με 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Eye witness told CNN that he was inside one mosque when shooting began. I heard the gunman 'Continuously shooting for 10-15 minutes. #Christchurch pic.twitter.com/7Lt4uOn3M7

— Adeel Jafry (@adeeljafrysays) March 15, 2019