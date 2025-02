Μακελειό στη Σουηδία: Άγνωστος αριθμός νεκρών από την επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (04.02.25) σε σχολείο στη Σουηδία.

Η επίθεση με πυροβολισμούς έγινε στην πόλη Ερεμπρού, της Σουηδίας, 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, όπως μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για θύματα.

One Psychopath Arrested in Örebro Shooting.



Sweden school shooting: Police warn “danger not over” after five people shot in an attack at a school in Örebro, 200 km west of Stockholm. Armed suspect still at large. #Örebro #Sweden #SchoolShooting pic.twitter.com/1QgSUzpGsB — know the Unknown (@imurpartha) February 4, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε.

School shooter in Örebro confirmed to be Samuel Hydén, 22 year old male. Suspect shot himself but police still on their toes making sure the danger is really over#örebro #Sweden #tragedy #terror pic.twitter.com/60fLeheQDi — Turboapa (@turboapa) February 4, 2025

Παράλληλα ανέφερε ότι ερευνά τις εγκαταστάσεις του σχολείου και είπε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να δώσει ακριβή απολογισμό νεκρών.

#BREAKING: Footage of the shooting attack in Örebro, Sweden which left at least 5 dead. pic.twitter.com/4YfGKJa3mJ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) February 4, 2025

Νωρίτερα, στην πρώτη ενημέρωσή της στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Video av skudd avfyrt ved skolen i Örebro. Flere melder om «kropper båret ut av skolen» og til ambulanser. pic.twitter.com/7XoUfHpZiB — Espen Teigen (@espenteigen) February 4, 2025

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας νωρίτερα.

Δείτε LIVE εικόνα

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα από το σχολείο δείχνουν μαθητές να είναι κάτω από τα θρανία.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.

At least five people have been shot at Risbergska School in Orebro, in southern Sweden, amid reports of a “shooting with an automatic weapon”.



Place your bets on who the attacker is… pic.twitter.com/Hw5mkOWYZJ (@expressgbnews) February 4, 2025

Μαθητές βρήκαν καταφύγιο σε κοντινά κτίρια

Πολλά παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο και βρήκαν καταφύγιο σε κοντινά κτίρια, όπως μετέδωσαν νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Aftonbladet, το νοσοκομείο του Örebro εκκένωσε τις μονάδες επειγόντων περιστατικών και εντατικής θεραπείας του, ώστε να υπάρχουν κενές κλίνες για τους τραυματίες. Τέσσερα άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρόμερ, είπε στο SVT Örebro ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή» και η επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

«Η σουηδική κυβέρνηση παραμένει σε στενή επαφή με τις Αρχές», ανέφερε.

Πρωθυπουργός: «Πολύ οδυνηρή ημέρα για όλη τη Σουηδία»

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σχολιάζει την επίθεση: «Με λύπη έλαβα πληροφορίες για την τρομερή επίθεση στο Ερεμπρού. Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που έχουν πληγεί και τους συγγενείς τους. Είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλη τη Σουηδία.

Οι σκέψεις μου είναι επίσης με όλους εκείνους των οποίων μία καθημερινή μέρα στο σχολείο μετατράπηκε σε τρομακτικό εφιάλτη. Το να είσαι περιορισμένος σε μια τάξη και να ανησυχείς για τη ζωή σου είναι ένας εφιάλτης που κανείς δεν πρέπει να βιώσει.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με την Αστυνομική Αρχή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και είναι σημαντικό το κοινό να παρακολουθεί πληροφορίες από την αστυνομία.

Η έκκλησή μου είναι επίσης να δώσουμε τώρα στην αστυνομία την ηρεμία που χρειάζεται για να διερευνήσει τι συνέβη και πώς θα μπορούσαν να έχουν συμβεί αυτά τα φρικτά εγκλήματα».