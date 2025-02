Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Αναφορές για 5 τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σουηδία έπειτα από αναφορές σε πυροβολισμούς σε σχολείο.

Οι τοπικές Αρχές ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Ερεμπρού, 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης στη Σουηδία.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Αργότερα ανέφερε ότι πυρά δέχθηκε και ένα πέμπτο άτομο.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται παιδιά.

Η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Εκτός από την αστυνομία, ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης.

Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.

Εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα από το σχολείο δείχνουν μαθητές να είναι κάτω από τα θρανία.

Μαθητές βρήκαν καταφύγιο σε κοντινά κτίρια

Ο διευθυντής Mattias Molin δήλωσε ότι πολλά παιδιά απομακρύνθηκαν, αλλά πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω περισσότερα από αυτά. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα».

Το νοσοκομείο της πόλης Ερεμπρού εκκενώνει τις μονάδες επειγόντων περιστατικών και εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Aftonbladet, το νοσοκομείο του Örebro εκκενώνει τις μονάδες επειγόντων περιστατικών και εντατικής θεραπείας του, ώστε να υπάρχουν κενές κλίνες για τους τραυματίες. Τέσσερα άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:30 τοπική ώρα.

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρόμερ, είπε στο SVT Örebro ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή» και η επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

«Η σουηδική κυβέρνηση παραμένει σε στενή επαφή με τις Αρχές», είπε.