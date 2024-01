Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ, υπόσχεται «σκληρή απάντηση» στη διπλή έκρηξη με τους 103 νεκρούς. Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, έκανε λόγο για «διαβολικούς εγκληματίες» και «εχθρούς του ιρανικού έθνους».

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε να δοθεί «σκληρή απάντηση» στη διπλή έκρηξη, που χαρακτηρίζεται επίθεση από αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Κατά την διπλή έκρηξη – ως γνωστόν – σκοτώθηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι νωρίτερα την Τετάρτη (03.01.2024) στο Ιράν, κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί, ανήμερα της τέταρτης επετείου του θανάτου του.

«Οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του ιρανικού έθνους για ακόμη μία φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στην Κερμάν», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απειλώντας πως «θα υπάρξει σκληρή απάντηση σε αυτή την καταστροφή, Θεού θέλοντος».

Wow!



At least 73 dead, 170 injured in explosions near sGen. Qassem Soleimani’s tomb in Iran’s Kerman city: National Medical Services Organization



Via Anadolu



pic.twitter.com/l54gbSaryg