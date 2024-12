Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος ο δράστης – Δεν είχε απασχολήσει τις αρχές

Το προφίλ του ήσυχου πολίτη που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές στη Γερμανία είχε ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Ο μακελάρης στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο είναι 50 ετών, έφθασε από τη Σαουδική Αραβία στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Σύμφωνα με την BILD, ο 50χρονος, ο οποίος οδήγησε ένα ενοικιαζόμενο όχημα μάρκας BMW κατευθείαν πάνω στο πλήθος της χριστουγεννιάτικης αγοράς και συνελήφθη αμέσως μετά, δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστός στις αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο, παρά τα προστατευτικά έπεσε απευθείας στο πλήθος προς την κατεύθυνση του δημαρχείου. Ο κόσμος έφυγε πανικόβλητος.

«Από όσο γνωρίζω, ένα αυτοκίνητο έπεσε στους επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς – αλλά από ποια κατεύθυνση και πόσο μακριά δεν μπορώ να πω ακόμα», εξήγησε ο εκπρόσωπος της πόλης Μίχαελ Ράιφ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίτερα απόψε (20/12/2024) έρευνα σε κτίριο του Μπέρνμπουργκ, όπου ζούσε ο δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σύμφωνα με την «Mitteldeutsche Zeitung», αστυνομικοί με βαρύ οπλισμό χτύπησαν το κουδούνι σε διαμέρισμα και ζήτησαν συγκεκριμένο άτομο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει από την πρώτη στιγμή την περιοχή γύρω από την αγορά όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και άλλα σημεία της πόλης. Η δήμαρχος της πόλης Σιμόνε Μπόρις, με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε την οδύνη της για τα θύματα, έδωσε στους πολίτες τηλεφωνική γραμμή από την οποία μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση συγγενών τους και ανακοίνωσε ότι το Σάββατο (21/12/2024) θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Μαγδεμβούργου.

The moment of arrest.

With reservations: the perpetrator arrested by the police in Magdeburg is said to be a refugee of Syrian descent. However, nothing has been officially confirmed yet.@LIONMediaNews pic.twitter.com/Q7BYzLvB4Z