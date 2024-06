Μακελειό στο Νταγκεστάν: Ακραίοι ισλαμιστές οι τρομοκράτες – Στους 19 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Ακραίοι ισλαμιστές φαίνεται πως είναι οι τρομοκράτες του Νταγκεστάν, που εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις σκοτώνοντας δεκάδες ανάμεσά τους αστυνομικούς, πολίτες αλλά και έναν ιερέα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών φτάνει συνολικά τους 19. Ανάμεσά τους 4 πολίτες, 15 αστυνομικοί και ένας ορθόδοξος ιερέας, που σύμφωνα με πληροφορίες οι τρομοκράτες φαίνεται να του έκοψαν τον λαιμό. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως πέντε από τους τρομοκράτες έχουν εξουδετερωθεί, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες.

“Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας”, αναφέρει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, “5 άτομα” “εξουδετερώθηκαν”, προσθέτει.

Αυτοί “ταυτοποιήθηκαν”, καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

BREAKING: Coordinated Islamist terror attacks in Dagestan, Russia. Bearded gunmen dressed in black have attacked a synagogue and a church. At least 6 people k*lled pic.twitter.com/iE6chKbBfh

Οι τρομοκράτες σύμφωνα με δημοσιεύματα ανήκουν σε εξτρεμιστές του Ισλάμ, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και οι γιοι του Μαγκομέντ Ομάροφ, αξιωματούχου της περιοχής και επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο ίδιος έχει συλληφθεί.

