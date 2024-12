Μακελειό στο Ουισκόνσιν: Το μανιφέστο μίσους της 15χρονης που σκόρπισε τον θάνατο στο σχολείο

Δευτέρα (16.12.24). Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώνεται σε σχολείο στη Μάντισον, στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Από τα πυρά πέφτουν νεκροί ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής, ενώ τραυματίζονται έξι άτομα, με δύο ανήλικους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, έρχονται στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από το μακελειό στο Ουσκόνσιν. Πρόκειται για μία 15χρονη μαθήτρια του σχολείου, η οποία αμέσως μετά την επίθεση έστρεψε το όπλο στον εαυτό της, βάζοντας τέλος στη ζωή της.

Ο λόγος για τη Νάταλι «Σαμάνθα» Ρούπνοου. Πηγή της αστυνομίας δηλώνει στο CNN ότι η 15χρονη μαθήτρια «αντιμετώπιζε προβλήματα και εξέφρασε κάποια από αυτά σε γραπτά, τα οποία τώρα εξετάζονται». Σε μανιφέστο με τίτλο «Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας» και δημοσιεύεται στα social media που φέρεται να διατηρήσουν η 15χρονη, αποκαλύπτονται οι ριζοσπαστικές απόψεις μίσους που είχε η έφηβη.

Οι αρχές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τη γνησιότητα του εξασέλιδου μανιφέστου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντισον, Shon Barnes, σύμφωνα με το CNN.

«Δεν μπορέσαμε να εξακριβώσουμε ότι είναι αυθεντικό. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχει αναρτηθεί και ότι το άτομο που το ανήρτησε, φέρεται να έχει σχέση με το θύμα», δήλωσε ο Barnes. Ο ίδιος είπε ότι δεν έχουν εντοπίσει το άτομο που το δημοσίευσε, αλλά έχουν μοιραστεί πληροφορίες με το FBI για βοήθεια.

Σύμφωνα με το channel2now.com, το φερόμενο εξασέλιδο μανιφέστο έστειλε η ίδια η Σαμάνθα στον φίλο της μέσω WhatsApp την ημέρα της ένοπλης επίθεσης.

BREAKING: According to multiple reports the Christian school sh*oter is 15-year-old Natalie Lynn Rupnow.



She had a deep online fascination with school shootings and death, particularly the 1999 Columbine High School massacre. Rupnow was an avid fan of the rock band KMFDM, which… pic.twitter.com/DAUcHGjSRi