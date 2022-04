Τουλάχιστον 15 άνθρωποι πυροβολήθηκαν, έξι θανάσιμα, τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Σακραμέντο της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αστυνομικό τμήμα του Σακραμέντο είπε ότι αρκετοί δρόμοι στο κέντρο του Σακραμέντο, λίγα τετράγωνα από το κτίριο του Καπιτωλίου, έκλεισαν καθώς οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο βίαιο – και θανατηφόρο – επεισόδιο.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν έγινε αμέσως γνωστή, ανέφερε η αστυνομία.

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd