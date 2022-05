Δεν έχουν τέλος οι τραγικές ιστορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το μακελειό στο Τέξας, όπου ένας οπλισμένος 18χρονος δολοφόνησε 19 παιδιά και δύο δασκάλες.

Ένα κοριτσάκι μόλις 11 ετών που βρισκόταν στην τάξη, που ο μακελάρης επί μία ώρα σχεδόν πυροβολούσε ανυπεράσπιστους μαθητές, αποκάλυψε στους γονείς του πώς σώθηκε από το μακελειό στο Τέξας.

Συγκεκριμένα, η Μία Σερίγιο είπε πως όταν είδε τη φίλη της νεκρή δίπλα της πήρε αίμα και άλειψε το πρόσωπο της για να φαίνεται ότι και αυτή ήταν νεκρή. Μόλις η αστυνομία εξουδετέρωσε τον Ράμος, η 11χρονη Μία βγήκε καλυμμένη με αίματα από την τάξη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρει τραύματα από θραύσματα στα πλευρά.

Η θεία της Μία μίλησε στο Click 2 Houston και αποκάλυψε: «Η κουνιάδα μου είπε ότι (η Μία) είδε τη φίλη της γεμάτη αίματα και πήρε αίμα και το έβαλε πάνω της. Ο αδερφός μου είπε ότι είχε θραύσματα σφαίρας στην πλάτη της».

Μάλιστα, η μαθήτρια της τέταρτης τάξης είπε στον πατέρας της ότι είδε τη δασκάλα της Εύα Μιρέλες να πυροβολείται, καθώς κρατούσε το τηλέφωνό της και άρπαξε το τηλέφωνο της. Έτσι, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία.

Ο πατέρας της είπε στην Washington Post πως η Μία του αποκάλυψε ότι η φίλη της δεν πέθανε αμέσως μετά τον πυροβολισμό, καθώς ανέπνεε ακόμα. Η ίδια καλύφθηκε με αίμα και ακούμπησε πάνω της κάνοντας την νεκρή… Όπως όλα δείχνουν αυτό ήταν που έσωσε τη ζωή της.

