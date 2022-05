Δεκαπέντε άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας ενήλικας, βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δράστης είναι ένας νεαρός, περίπου 18 ετών, ο οποίος είναι νεκρός και ονομάζεται Σαλβαδόρ Ράμος.

#Breaking: Just in – Police mugshot of the 18 years old shooter “Salvador Ramos”, looks like he was known by police in the area. And still he got to manage to get guns and went and killed at least 14 children and 1 teacher at a #Uvalde, #Texas. pic.twitter.com/wgSy4pNuHN