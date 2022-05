Αγαπούσε τη δουλειά της και λάτρευε τους μικρούς μαθητές της. Αυτό αναφέρουν όσοι γνώριζαν την Έβα Μιρέλες, που βρήκε το θάνατο όταν ένας ένοπλος 18χρονος μαθητής εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο Ρομπ του Τέξας και αφαίρεσε τη ζωή της ίδιας, ενός ακόμη ενήλικα και 19 παιδιών!

Η δασκάλα Έβα Μιρέλες που εργαζόταν στο δημοτικό σχολείο στο Τέξας έγινε ακόμα ένας αριθμός της επιδημίας των mass shootings στα σχολεία των ΗΠΑ.

Ειδικευμένη στην εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, η Έβα Μιρέλες δίδασκε παιδιά 9 ως 10 ετών, εξήγησε η εξαδέλφη της Κριστίνα Αρισμέντι Μιρέλες μέσω Facebook. «Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια», ανέφερε.

Ήταν παντρεμένη, είχε μια κόρη που αποφοίτησε από το κολλέγιο και «τρεις χνουδωτούς φίλους», σύμφωνα με το βιογραφικό της στον ιστότοπο του σχολείου. Ο σύζυγός της Ρουμπέν Ρουίς είναι αστυνομικός, μέλος της υπηρεσίας που διενεργεί την έρευνα για τη σφαγή.

Η θεία της Λίδια Μαρτίνες Δελγάδο τη θρήνησε μέσω Facebook. «Είμαι έξαλλη διότι συνεχίζονται αυτά τα τουφεκίδια. Τα παιδιά αυτά ήταν αθώα. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να αγοράζει κανένας τουφέκια τόσο εύκολα. Αυτή εδώ είναι η πόλη όπου μεγάλωσα, μικρή κοινότητα 20.000 ανθρώπων. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ειδικά σε αγαπημένα μου πρόσωπα».

