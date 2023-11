Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα (19.11.2023) ότι «τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας που έχουν ανάγκη επείγουσας περίθαλψης μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία, αν αυτό είναι «χρήσιμο και αναγκαίο», ενώ διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να υποδεχθεί 50 ασθενείς στα νοσοκομεία της.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter (Χ), ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι η χώρα του θα κινητοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, κυρίως αεροπορικά, ώστε τα παιδιά αυτά από την Γάζα να μπορούν να μεταφερθούν και να νοσηλευθούν στην Γαλλία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην άφιξη στις αρχές της εβδομάδας στην Αίγυπτο του γαλλικού ελικοπτεροφόρου Dixmude, που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο με δυναμικότητα 40 κλινών για την περίθαλψη σοβαρών περιστατικών και την μεταφορά τραυματιών, αν υπάρχει ανάγκη, σε νοσοκομεία.

Επίσης ένα ακόμη αεροσκάφος της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταφέρει για την Γάζα στις αρχές της εβδομάδας περισσότερους από 10 τόνους ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και δύο κινητές ιατρικές μονάδες για την περίθαλψη 500 σοβαρά τραυματισμένων κάθε μία.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φθάσει το συντομότερο και το ασφαλέστερο δυνατόν, τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu.



La France fait tout pour y parvenir.



Point de situation.…