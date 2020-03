Σάλος έχει προκληθεί στην Μαλαισία από τις συστάσεις της κυβέρνησης προς τις γυναίκες, που τις συμβουλεύει όσο μένουν σπίτι λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού να μην… γκρινιάζουν στους συζύγους τους και να το ρίξουν στο βάψιμο!

Σε μια σειρά από διαδικτυακά πόστερ με το hashtag #WomenPreventCOVID19 (Οι γυναίκες αποτρέπουν την COVID19), το αρμόδιο υπουργείο της Μαλαισίας για τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες εξέδωσε συμβουλές για το πώς να αποφευχθούν οι ενδοοικογενειακές διαμάχες για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού, τα οποία επιβλήθηκαν στις 18 Μαρτίου.

Σε μια από αυτές τις διαδικτυακές αφίσες εμφανίζεται ένας άνδρας να κάθεται σε έναν καναπέ και να ζητά από τις γυναίκες να αποφεύγουν να είναι «δηκτικές» εάν χρειάζονται βοήθεια με τις δουλειές του σπιτιού.

Να αποφεύγετε να γκρινιάζετε στον σύζυγό σας, ανέφερε άλλο μήνυμα. Το υπουργείο παρότρυνε επίσης τις γυναίκες να είναι καλοντυμένες και μακιγιαρισμένες ενώ εργάζονται από το σπίτι.

In Malaysia – a series of online posters with the hashtag #WomenPreventCOVID19 have been published by the country’s women’s affairs ministry to avoid domestic conflict during the partial lockdown. “Avoid nagging your husband” https://t.co/HInmt6sAgA