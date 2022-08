Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, στη σημερινή ομιλία του στη «Διεθνή Συνάντηση για την Φιλία των Λαών», που πραγματοποιείται στο Ρίμινι, αναφέρθηκε στα κύρια σημεία της δράσης της κυβέρνησής του και στη σημασία της σταθερότητας και της αξιοπιστίας για το μέλλον της Ιταλίας, ενώ υπογράμμισε πως «η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε αποτελείται από κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας».

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης απέφυγε συγκεκριμένες αναφορές στην προεκλογική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία, αλλά θέλησε να υπογραμμίσει ότι «ο απομονωτισμός και ο προστατευτισμός δεν συμπίπτουν με το εθνικό συμφέρον της χώρας».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η Ιταλία δεν ήταν ποτέ της ισχυρή, όταν αποφάσιζε να προχωρήσει μόνη», και ότι «η χώρα του χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη και η Ευρώπη μια ισχυρή Ιταλία».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε κυρίως από τους νέους που παρακολούθησαν την ομιλία του, υπογράμμισε ότι «στην κοινωνική ατζέντα της κυβέρνησής του κύρια θέση είχαν και έχουν η στήριξη και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, η παροχή νέων ευκαιριών στους νέους και η αύξηση της απασχόλησης», ενώ υπενθύμισε ότι «το δημόσιο έλλειμμα δεν αυξήθηκε, ενώ το δημόσιο χρέος της Ιταλίας συνεχίζει να μειώνεται».

