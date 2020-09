Συναγερμός στο Μάντσεστερ της Βρετανίας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου σε λεωφορείο, γύρω στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος).

Η αστυνομία στο Μάντσεστερ διεξάγει έρευνες, ενώ, προληπτικά, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες από το συγκεκριμένο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ, περιμετρικά από το λεωφορείο τοποθετήθηκε ειδική κορδέλα.

Οι αρχές στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσαν ότι ανταποκρίθηκαν σε πληροφορίες που δέχτηκαν για ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε μέσα σε λεωφορείο στον σταθμό λεωφορείων “Manchester Piccadilly”.

Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, αξιωματικοί έχουν μεταβεί επί τόπου και έχουν αποκλειστεί πολλοί δρόμοι. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εκκενώθηκε προληπτικά το λεωφορείο και γύρω από αυτό τοποθετήθηκε προστατευτική κορδέλα.

Police are currently at Manchester #Piccadilly bus station pic.twitter.com/YuSjfmm2I8 — Greater Manchester Police (@gmpolice) September 5, 2020

Manchester City Centre Piccadilly Gardens evacuated due to suspicious package on a bus.

Meanwhile, parts of Salford Quays now being closed off by police near Lowry and traffic turned around. May be unrelated of course. pic.twitter.com/bGQOwvr3Ns — Steve Saul (@StevenSaul) September 5, 2020

‘Suspicious Package’ found on Manchester bus. Area evacuated and cordoned off. https://t.co/IyCRMoNalZ — Zoë (@zoelync87338821) September 5, 2020

I’m in Manchester city centre and you can see the police cordon is quite large, starting here on Mosley Street, after a suspicious package was found on a bus in Piccadilly Gardens pic.twitter.com/1rM5L6YBZq — John Scheerhout (@johnscheerhout) September 5, 2020

πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Twitter