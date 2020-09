Η πολέμια του Λουκασένκο, στέλεχος της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Μαρία Κολεσνίκοβα έκανε φύλλο και φτερό το διαβατήριό της για να αποτρέψει προσπάθεια απέλασής της στην γειτονική Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Interfax Ukraine, η Μαρία Κολέσνικοβα, που μετέχει στο προεδρείο του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, έσκισε το διαβατήριό της για να μην απομακρυνθεί με τη βία από τη χώρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο σημείωσε σε μήνυμά του στο Facebook ότι η Μαρία Κολεσνίκοβα, της οποίας αγνοείτο η τύχη το περασμένο 24ωρο, απέτρεψε με επιτυχία “την απέλασή της δια της βίας από την γενέτειρά της”.

