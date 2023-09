Τουλάχιστον 632 άνθρωποι είναι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (9.9.2023), ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο, ο οποίος είχε επίκεντρο την επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές και έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις, αφού κουνούσε για 20 δευτερόλεπτα.

Όπως μετέδωσαν τα μαροκινά ΜΜΕ, από τους εκατοντάδες τραυματίες οι 51 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Τοπικός αξιωματούχος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές.

Έντρομοι οι κάτοικοι των πόλεων βγήκαν στους δρόμους. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από τη στιγμή του σεισμού και τα συντρίμμια είναι τρομακτικά.

Συντρίμμια σπιτιών και πέτρες πλάκωσαν αυτοκίνητα ενώ κατέρρευσε και ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

Είκοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές έζησαν τον μεγάλο φονικό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ.

«Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες.

Για το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO βρίσκονται 1.500 σύνεδροι από 50 χώρες και σήμερα Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. «Όλη τη νύχτα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους λέει ο κ. Ζούρος, και φαίνεται ότι όλοι είναι καλά».

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Ζούρου «την ώρα του σεισμού σύνεδροι συμμετείχαν σε επίσημο δείπνο στο ισόγειο νεόδμητης οικοδομής, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαρακές. Πραγματικά νιώσαμε τον σεισμό με ιδιαίτερη ένταση. Η αίσθηση του σεισμού ήταν τρομακτική».

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Στις 24 Φεβρουαρίου 2004 σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές. Παλαιότερα, στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της.

Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού.

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…