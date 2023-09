Απερίγραπτες είναι οι εικόνες από την τραγωδία στο Μαρόκο μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρακές και τις γύρω πόλεις τη νύχτα της Παρασκευής (8.9.2023) προς Σάββατο. Οι επιζήσαντες σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους για να θάψουν τους νεκρούς, οι οποίοι ξεπερνάνε τους 2.000!

Την ώρα που τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια για να βρουν ζωντανούς όσους περισσότερους εγκλωβισμένους μπορούν, οι νεκροί από τον σεισμό στο Μαρόκο έχουν φτάσει τους 2.012 και οι τραυματίες τους 2.059, εκ των οποίων οι 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επαρχία αλ Χάουζ, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, 1.293, ενώ ακολουθεί η επαρχία Ταρουντάντ με 452 νεκρούς. Σε αυτές τις περιοχές, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Μαρακές, ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό.

Το Μαρόκο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος ενώ οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του κύριου σεισμού μαστίζονται και από μετασεισμούς, οι οποίοι δεν ξεπερνάνε τα 3 Ρίχτερ, όμως ο τρόμος παραμένει ζωντανός από τις εικόνες καταστροφής.

Χιλιάδες κόσμου κοιμήθηκαν στους δρόμους και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν κινητοποιηθεί για να μεταφέρουν τρόφιμα, νερά, κουβέρτες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να μετατρέπονται σε συντρίμμια.

Last night's earthquake in Morocco has forced thousands to sleep outdoors for the second night.

«Δεν μπορώ να κοιμάμαι εδώ. Ζητώ από τις αρχές να με βοηθήσουν και να στείλουν ειδικό να εκτιμήσει αν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου ή όχι», δήλωσε ο 51χρονος Μουχάμαντ Άγιατ Ελχάζ που βρίσκεται σε έναν δρόμο κοντά στην παλιά συνοικία μαζί με την οικογένειά του.

Σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους

Όσοι επέζησαν από τον φονικό σεισμό καλούνται τώρα να θάψουν τους αγαπημένους τους. Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το Al Jazeera, όπου σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους στην οροσειρά του Υψηλού Άτλαντα για να θάψουν τους περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

People in Morocco's High Atlas mountains are desperately digging graves to bury their relatives and residents killed in the magnitude 6.8 earthquake





Ο τραγικός αυτός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες είναι δύσκολες καθώς πολλά σημεία είναι δύσβατα και τα συντρίμμια των κτιρίων έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση σε αυτά.

Η στιγμή του σεισμού:

Momento del inicio del potente Terremoto que causó centenares de muertos en Marruecos



El potente Sismo de magnitud 6,8 ocurrido a las 11:11 pm de este viernes ha causado la muerte de al menos 700 personas y más de 600 heridos graves

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταστροφή. «Οι επόμενες 24 με 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων», δήλωσε η διευθύντρια επιχειρήσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Κάρολαϊν Χολτ.

The number of victims of the earthquake in Morocco increased to 2012. Another 2,059 people were injured, 1,404 of them are in critical condition — the Ministry of Internal Affairs of the country.





Σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως και στην παροχή περίθαλψης στους επιζώντες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία να παρασχεθεί στους κατοίκους ασφαλές, πόσιμο νερό.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια. Στην πόλη Μουλάι Μπραχίμ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Μαρακές, διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν άνθρωπο ζωντανό από τα συντρίμμια.

Πολλές χώρες, ανάμεσά τους το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Τουρκία δήλωσαν έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στο Μαρόκο. Ακόμη και η γειτονική Αλγερία, που διατηρεί τεταμένες σχέσεις με το Μαρόκο, άνοιξε τον εναέριο χώρο της, κλειστό εδώ και δύο χρόνια, στις πτήσεις που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην πληγείσα χώρα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επεσήμανε ότι προσφέρει «πλήρη υποστήριξη στη χώρα».

Σύμφωνα όμως με τον Ερυθρό Σταυρό, οι ανάγκες στο Μαρόκο είναι τεράστιες: «Δεν θα είναι υπόθεση μίας ή δύο εβδομάδων (…) Υπολογίζουμε μήνες, ή ακόμη και χρόνια», προειδοποίησε ο Χόσαμ Ελσαρκάουι διευθυντής για την Εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Επαναπατρίστηκαν οι Έλληνες που ήταν στο Μαρακές

Με ειδική πτήση επέστρεψαν στη χώρα μας οι Έλληνες που ήταν στο Μαρακές και έζησαν τον τρόμο από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο.

«Σκέφτηκα ότι εδώ τελειώσαμε. Ήταν κάτι φοβερό», είπε στον ΣΚΑΪ μία Ελληνίδα για το χτύπημα του Εγκέλαδου, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 1.037 νεκρούς, περισσότερους από 1.200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

«Ξαφνικά άρχισε να κουνιέται το δωμάτιο που μένω κι ο κόσμος βγήκε στου δρόμους», περιέγραψε άλλος Έλληνας που έζησε τον εφιάλτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και Al Jazeera / Φωτογραφίες: Reuters, Intime