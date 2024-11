Ματ Γκετς: Η άνοδος και η πτώση του παρ’ ολίγον υπουργού Δικαιοσύνης του Τραμπ σε 8 μέρες

Οκτώ μέρες μόνο! Τόσο κράτησε η υποψηφιότητα του Ματ Γκετς, ένθερμου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα, Ματ Γκετς, απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην σκιά μιας σειράς σοβαρών κατηγοριών που αντιμετώπιζε για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, δωροδοκία, σεξ με ανήλικη και ναρκωτικά.

Η επιλογή του 42χρονου από τον Τραμπ για τη θέση του γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ εξεπληξε – όχι ευχάριστα – την Ουάσιγκτον και προκάλεσε ρίγη στους διαδρόμους του υπουργείου Δικαιοσύνης, όμως ο Τραμπ τον αντικατέστησε κακήν κακώς επιλέγοντας τη βετεράνο εισαγγελέα Παμ Μπόντι στη θέση του.

Σύμφωνα με το BBC ο Τραμπ επέλεξε τον 42χρονο Γκετς, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης πτήσης από την Ουάσιγκτον στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα.

Εξακολουθώντας να απολαμβάνει τη λάμψη της εκλογικής του νίκης, ο εκλεγμένος πρόεδρος επέστρεφε στο West Palm Beach την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα μετά από μια εγκάρδια συνάντηση με τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Εκείνο το πρωί ο Γκετς δεν ήταν καν στη λίστα για τη θέση του κορυφαίου νομικού αξιωματούχου της Αμερικής, σύμφωνα με το Politico, αλλά ο Τραμπ είχε αισθανθεί εξαντληθεί από τις άλλες επιλογές του.

Την ημέρα της επιλογής του Γκετς στο αεροσκάφος του Τραμπ βρισκόταν ο ίδιος ο Γκετς, ο Έλον Μασκ, η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα του προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο, Σούζι Γουάιλς και ο κορυφαίος νομικός σύμβουλός του, Μπόρις Επστέϊν, αναφέρουν οι New York Times.

Ο Έπστεϊν φέρεται να είχε ξεκινήσει να πείσει τον Τραμπ ότι ο Γκετς θα έπρεπε να ηγηθεί του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Γκετς, δικηγόρος στο επάγγελμα, υπήρξε ένας από τους πιο σκληρούς υπερασπιστές του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στο Καπιτώλιο αντέδρασαν χλιαρά στην υποψηφιότητα του Γκετς, οι δικηγόροι στο υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έμειναν έκπληκτοι και εξοργισμένοι από την επιλογή αυτή.

Μιλώντας σε ένα συντηρητικό συνέδριο πέρυσι, ο Γκετς είχε προτείνει ότι το τμήμα δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες που εποπτεύει, συμπεριλαμβανομένου του FBI, θα έπρεπε να καταργηθούν. Ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας, Μέρικ Γκάρλαντ, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον χαρακτήρισε τον διορισμό του Γκετς ως τον «χειρότερο σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην ιστορία».

Όμως, ο γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είπε ότι η οργή από το κατεστημένο της Ουάσιγκτον έδειξε ότι οι αντισυμβατικές επιλογές του πατέρα του στο υπουργικό συμβούλιο ήταν εν τέλει ακριβώς το είδος των αλλαγών που τον εξέλεξαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι.

Αφού ορίστηκε την περασμένη εβδομάδα για γενικός εισαγγελέας, ο Γκετς παραιτήθηκε από εκπρόσωπος για την 1η περιφέρεια του Κογκρέσου της Φλόριντα, μια θέση που κατέχει από το 2017.

Η παραίτησή του ήρθε καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής επρόκειτο να αποφασίσει εάν θα δημοσιοποιήσει μια έκθεση από μια έρευνα που είχε διαξαχθεί εναντίον του έπειτα από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που αφορούν ναρκωτικά, δωροδοκίες και sex trafficking, μεταξύ άλλων με ένα ανήλικο κορίτσι.

Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ως δυσφήμιση. Ωστόσο, η παραίτησή του θεωρήθηκε λυτρωτική, καθώς η επιτροπή δεοντολογίας διαφωνούσε για το τι να κάνει σχετικά με την έκθεση.

Καθώς η αντίδραση στην υποψηφιότητά του άρχισε να αυξάνεται αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ άρχισε να επικοινωνεί με τους γερουσιαστές σε μια προσπάθεια να στηρίξει την επιλογή του.

Ο Τραμπ φαινόταν να παραμένει σταθερός στην επιλογή του, απόδειξη ότι ο Γκετς παρευρέθηκε στην εκτόξευση πυραύλου της SpaceX την Τρίτη μαζί με τον Μασκ. Ερωτηθείς ο εκλεγμένος πρόεδρος αν το ξανασκέφτεται για τον Γκετς, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι».

Επίσης, την Τετάρτη οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ψήφισαν να μη δημοσιοποιηθεί η έρευνά της εναντίον του. Αν και στο άκουσμα των νέων αυτών ο Γκετς είπε πως επρόκειτο για «μια υπέροχη μέρα», υπήρχαν ενδείξεις πως τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ καλούσε ακόμη Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές για να μετρήσει τις πιθανότητες για τον Γκετς.

Αλλά μέχρι το μεσημέρι, ο υποψήφιος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα είχε τις απαιτούμενες ψήφους και έτσι ανακοίνωσε ξαφνικά ότι αποσύρεται.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…