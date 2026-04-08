Μάθιου Πέρι: Η οικογένειά του ζητά τη μέγιστη ποινή για τη «βασίλισσα της κεταμίνης» – «Εσύ το προκάλεσες»

Η οικογένεια του Μάθιου Πέρι ζητά από το δικαστήριο να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή στη γυναίκα που φέρεται να προμήθευσε τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης πριν τον θάνατό του ηθοποιού – την αποκαλούμενη «βασίλισσα της κεταμίνης».

Η Τζασβίν Σάνγκα, προκάλεσε «μη αναστρέψιμη» ζημιά, δήλωσε η Ντέμπι Πέρι – μητριά του ηθοποιού των Friends – στην έγγραφη κατάθεση που υπέβαλε στο δικαστήριο της Καλιφόρνια την Τρίτη(07.04.20260, περιγράφοντας τις οδυνηρές συνέπειες της απώλειας του Μάθιου Πέρι στην οικογένειά της.

«Ο πόνος που προκαλέσατε σε εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες ανθρώπους, είναι μη αναστρέψιμος», έγραψε. «Δεν υπάρχει χαρά… Κανένα φως στο παράθυρο. Δεν θα επιστρέψουν».

Συνολικά πέντε άτομα – ανάμεσά τους γιατροί και ο προσωπικός βοηθός του Πέρι – έχουν δηλώσει ένοχοι για κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατό του. Η Sangha είναι η τελευταία που οδηγείται σε καταδίκη, με τους εισαγγελείς να ζητούν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 15 ετών.

Στη δήλωσή της προς το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Κεντρικής Καλιφόρνιας, η Ντέμπι Πέρι χαρακτήρισε τον πόνο από τον θάνατο του ηθοποιού «μη αναστρέψιμο», τονίζοντας ότι επηρέασε «εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες» ανθρώπους.

«Δεν υπάρχει διαφυγή από τη σκέψη ότι δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας: «Εσύ το προκάλεσες αυτό». Και κατέληξε: «Σας παρακαλώ, επιβάλετε σε αυτή τη γυναίκα τη μέγιστη ποινή, ώστε να μην μπορέσει να βλάψει άλλες οικογένειες όπως τη δική μας».

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του από τον βοηθό του, Κένεθ Ιουαμάσα, τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η κεταμίνη σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες προκάλεσε απώλεια συνείδησης και πνιγμό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Sangha «πουλούσε επανειλημμένα επικίνδυνα ναρκωτικά σε μεγάλες ποσότητες», ότι διατηρούσε χώρο διακίνησης και ότι προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Πέρι είχε αγοράσει από εκείνη μεγάλες ποσότητες κεταμίνης, μεταξύ των οποίων 25 φιαλίδια έναντι 6.000 δολαρίων, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η ίδια έχει παραδεχθεί την ενοχή της για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων διακίνηση κεταμίνης και διατήρηση χώρου διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η υπεράσπισή της ζητά η ποινή της να περιοριστεί στον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο, ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον ηθοποιό, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη τιμωρηθεί ή αναμένουν την καταδίκη τους.

Ο Πέρι, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στην επί σειρά ετών αμερικανική τηλεοπτική κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990, πάλεψε για δεκαετίες με τον εθισμό στις ουσίες και λάμβανε κεταμίνη ως μέρος ελεγχόμενης θεραπείας για την κατάθλιψη.