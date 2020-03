Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Διεκόπησαν και πάλι οι συναλλαγές στην Wall Street, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Κι αυτό γιατί ο γενικός δείκτης βυθίστηκε στις 2250 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες άνω του 9%, χάνοντας τα όποια κέρδη είχε καταγράψει την Παρασκευή.

Trading is halted at the opening bell after the Dow plummets by 2,250 points – 9% – wiping out ALL of Friday's gains https://t.co/z67FcucGe7 pic.twitter.com/wTfhVlQ3cQ