Η βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια μετά από 73 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο της σύζυγο πρίγκιπα Φίλιππο.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει ένα ήσυχο γεύμα το μεσημέρι με κάποια από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η Ελισάβετ βρίσκεται στο κάστρο του Γουίνδορ με περίπου 20 μέλη του προσωπικού. Η βασιλική οικογένεια συμφώνησε να επισκέπτεται τη βασίλισσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μη μένει μόνη της, καθώς συνεχίζει να θρηνεί τον αγαπημένο της σύζυγο.

Today is The Queen’s 95th birthday.



HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York.



This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp