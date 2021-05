Εικόνες που δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς. Μια «μπάλα» φωτιάς που φωτίζει το απόλυτο σκοτάδι. Είναι η στιγμή ενός νέου βομβαρδισμού από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στο ξημέρωμα της δεύτερης εβδομάδας αιματοχυσίας.

Από την περασμένη Δευτέρα (10 Μαΐου) όταν ξεκίνησε ο νέος αιματηρός κύκλος συγκρούσεων και βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Μόνο την Κυριακή σκοτώθηκαν 42 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.05.2021) ο στρατός του Ισραήλ διεξήγαγε σειρά σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια μαύρη εβδομάδα με περίπου 200 νεκρούς στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και την ισλαμιστική παράταξη Χαμάς, που συνεχίζουν να κωφεύουν στις διεθνείς εκκλήσεις να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες πλήγματα μέσα σε μερικά λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές στη Γάζα, που δεν έχουν δώσει ακόμη στοιχεία για το εάν υπήρξαν θύματα ή πόσα.

Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπλητταν θέσεις «τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δώσει άλλες σε λεπτομέρειες.

«Δεν έχουμε δει ποτέ πλήγματα τέτοια κλίμακας», ανέφερε ο Μαντ Άμπεντ Ράμπου, 29 ετών, που ζει στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, εκφράζοντας «φρίκη» και «φόβο».

«Είχα την εντύπωση πως θα πέθαινα», είπε η Μάνι Καζάτ, άλλη κάτοικος της Γάζας. «Ο Νετανιάχου πρέπει να λογοδοτήσει, είμαστε άμαχοι, όχι στρατιωτικοί», πρόσθεσε.

