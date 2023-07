Συγκλονιστικές εικόνες από δυτική Αυστραλία, όπου 50 μαυροδέλφινα πέθαναν όταν εξώκειλαν! Οι αρχές δίνουν μάχη για να σώσουν άλλες 45!

Τα μαυροδέλφινα (λέγονται και φάλαινες πιλότοι αλλά είναι γνήσια δελφίνια) ήταν μέλη μιας ομάδας σχεδόν 100 κητοειδών που εντοπίστηκαν χθες Τρίτη (25.07.2023) ανοικτά του Τσέινες Μπιτς κοντά στο Όλμπανι, περίπου 400 χλμ. νοτιοανατολικά του Περθ, στη δυτική Αυστραλία.

Αξιωματούχος δήλωσε “αισιόδοξος” για την τύχη άλλων 45 κητοειδών που εξώκειλαν υπό επιτήρηση. Ο Πίτερ Χάρτλεϊ, ο οποίος επιβλέπει τις διασώσεις, δήλωσε πως τα θηλαστικά που επιβίωσαν θα ελευθερωθούν μόλις κριθεί ότι θα είναι αρκετά δυνατά.

Εθελοντές με καγιάκ θα τα βοηθήσουν να περάσουν το βραχώδες τμήμα της ακτής και να φθάσουν σε πιο βαθιά νερά. «Είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε σε αυτό τον τομέα», δήλωσε χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πολύ αγχωτική για όλους όσοι είναι παρόντες.

Η υπηρεσία πάρκων και πανίδας της πολιτείας της δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι εργάζεται με εθελοντές στην προσπάθεια να σώσει τα δελφίνια που είναι ακόμη ζωντανά και πως προβλέπει να τα οδηγήσει σε πιο βαθιά νερά στη διάρκεια της ημέρας.

Εικόνες δείχνουν τους εθελοντές, πολλοί από τους οποίους φοράνε καταδυτικές στολές, να βοηθούν τα θηλαστικά που κινδυνεύουν στην άκρη της παραλίας.

New drone vision has revealed a large pod of pilot whales formed a love heart shape in the ocean just moments before a mass stranding at Cheynes Beach yesterday. #9News pic.twitter.com/iRhwZ6q1sj