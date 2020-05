View this post on Instagram

Nos enteramos de que una vecina y sus dos hijos precisaban ayuda en el Barrio Sayago. @oscar_andrade_lallana nos invitó junto a la Brigada Solidaria del @suncaoficial a revocar y techar su casa en peligro de derrumbe y dimos una mano. ¡Una linda forma de arrancar el sábado!