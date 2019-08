Με τον Τζορτζ Μπους τα έβαλε ο Τραμπ για τις αιματοχυσίες σε Τέξας και Οχάιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας να κάνει όπως πάντα συμψηφισμό τα έβαλε με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ γιατί ποτέ όπως είπε δεν επέκρινε τον Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος στην θητεία του είχε 32 μαζικές εκτελέσεις. Με την ανάρτησή του δείχνει ότι θεωρεί κανονικότητα τις μαζικές εκτελέσεις αφού όπως λέει πάντα συνέβαιναν. Αυτό που ξεχνάει βεβαίως είναι ότι ο ίδιος έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της οπλοκατοχής και η ρητορική του ενισχύει το μίσος και τον ρατσισμό και οπλίζει χωρίς καμία ενοχή τα χέρια των επίδοξων μακελλάρηδων.

“Did George Bush ever condemn President Obama after Sandy Hook. President Obama had 32 mass shootings during his reign. Not many people said Obama is out of Control. Mass shootings were happening before the President even thought about running for Pres.” @kilmeade @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019