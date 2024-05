Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη κυρία της Νιγηρίας κατά της Δούκισσας του Σάσσεξ – «Η γύμνια είναι παντού»

«Δεν δεχόμαστε τη γύμνια στον πολιτισμό μας, δεν είναι καθόλου ωραία», τόνισε με έντονο ύφος η πρώτη κυρία της Νιγηρίας, Ολουρέμι Τινούμπου, έχοντας στο στόχαστρο τη Μέγκαν Μαρκλ.

Για τις ενδυματολογικές της επιλογές κρίθηκε σκληρά η δούκισσα του Σάσσεξ από την πρώτη κυρία και γερουσιαστή, σε ομιλία της για τον ένα χρόνο θητείας του Προέδρου Μπολά Τινούμπου. Η Ολουρέμι Τινούμπου μίλησε για τις σημαντικές συνεισφορές των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, ενώ προέτρεψε τα παιδιά της Νιγηρίας να μην υποκύψουν στη δυτική επιρροή, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στη χώρα.

«Δεν κάνουμε Met Gala. Η γύμνια είναι παντού και οι άντρες είναι καλοντυμένοι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Πες τους ότι δεν δεχόμαστε τη γύμνια στον πολιτισμό μας, δεν είναι καθόλου ωραία», είπε η πρώτη κυρία.

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση για το ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται να μιμούνται και να μιμούνται τους αστέρες του κινηματογράφου από την Αμερική. Δεν ξέρουν από πού προέρχονται. Γιατί η Meghan Markle ήρθε εδώ ψάχνοντας την Αφρική; Ξέρουμε ποιοι είμαστε Μην χάσεις αυτό που είσαι».

«Η Ολουρέμι Τινούμπου, προειδοποίησε τις Νιγηριανές γυναίκες να μην φορούν απρεπή ντύσιμο, δηλώνοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτιστικές αξίες της Νιγηρίας.

Το έκανε γνωστό σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Arise News, όπου συμβούλεψε τις κυρίες να πετάξουν το γυμνό και να υιοθετήσουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση στη μόδα.

Η Πρώτη Κυρία δήλωσε επίσης ότι πολλές νεαρές γυναίκες στη Νιγηρία προσπαθούν να ασπαστούν τα δυτικοποιημένα πρότυπα μόδας, τονίζοντας ότι το γυμνό δεν ευθυγραμμίζεται με τις πολιτιστικές αξίες της Νιγηρίας.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι οι άνδρες είναι καλύτερα ντυμένοι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Τα λόγια της: “Το μήνυμα εδώ είναι ότι πρέπει να αγριέψουμε τα παιδιά μας· βλέπουμε τον τρόπο που ντύνονται· συνεχίζουν να ξεχνούν ότι η Νιγηρία είναι εκεί όπου είμαστε όμορφες· αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δείτε τι δείχνουν στην οθόνη· είμαστε της μόδας, βλέπουμε τι συμβαίνει.

Δεν κάνουμε Met gala, και η γύμνια όλων είναι παντού, και οι άντρες είναι καλά ντυμένοι, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι, να τους πούμε όπως είναι, δεν αποδεχόμαστε τη γυμνότητα στην κουλτούρα μας, αυτό δεν είναι ομορφιά. Όμως όλα όμορφα κορίτσια, και θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση”.», έγραψε μέσο στο Χ (πρώην Twitter).

