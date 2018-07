Μέγκαν Μαρκλ: Θυμήθηκε τα παλιά και έκαψε καρδιές

Η δούκισσα του Sussex, που συνοδευόταν από τον εξίσου casual πρίγκιπα Χάρι, επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο skinny τζιν και ένα μεγαλύτερο λευκό πουκάμισο στον αγώνα πόλο.

Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι είχε αλλάξει δραματικά το στιλ της. Η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε με μια εμφάνιση από τα παλιά και έκαψε καρδιές. Ήταν τη μέρα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα γινόταν 57 ετών.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωναν οι μαύρες μπαλαρίνες, με τη Μέγκαν Μαρκλ να αποχαιρετά έστω για λίγο τα ψηλοτάκουνα. Η 36χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάρι μπήκαν από πλαϊνή είσοδο στον αγώνα πόλο στο Άσκοτ το απόγευμα της Κυριακής.

#ICYMI #MeghanMarkle attended both days of the Audi Polo Challenge to cheer on her husband as he played to raise money for his patronages https://t.co/YoBLCfzesT pic.twitter.com/F5RgXGgC0u

— Meghan Markle Fan I meghanmarklefan.com (@mmarklefancom) July 2, 2018