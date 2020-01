Μέγκαν – Χάρι: Αυτό είναι το νέο τους οικόσημο

Η απληστία του ζευγαριού και η διάθεση να τα ξεπουλήσουν όλα που έχει διαφανεί από την στιγμή που ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους αξιώματα έχει γίνει ακόμα και σκίτσο όχι σε κάποιο ταμπλόιντ αλλά στους έγκριτους Times. Έτσι, στο σκίτσο του Πίτερ Μπρουκς περιγράφεται το νέο λογότυπο όπως το φαντάζεται ο σκιτσογράφος της μεγάλης εφημερίδας. Το κεφάλι του Χάρι σε σώμα λιονταριού και της Μέγκαν σε σώμα μονόκερου και στη μέση τα λογότυπα των Mc Donalds, του οίκου Gucci, της Rolex αλλά και της BMW.

My cartoon Saturday @TheTimes. The Only Way Is Sussex…..#MeghanAndHarry #RoyalFamily #BuckinghamPalace pic.twitter.com/nbn6mA0yNP

— Peter Brookes (@BrookesTimes) January 11, 2020