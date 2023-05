Το διεθνές αεροδρόμιο της Πουέμπλα του Μεξικού «έκλεισε» και ανέστειλε χθες Δευτέρα (22.3.2023) το βράδυ τη λειτουργία του εξαιτίας της τέφρας από την έκρηξη του ηφαιστείου Ποποκατέπετλ.

Την είδηση για το προσωρινό κλείσιμου του αεροδρομίου γνωστοποίησε μέσω του Twitter ο κυβερνήτης της πολιτείας του Μεξικού, Σέρχιο Σαλομόν, καθώς η δραστηριότητα στο κοντινό ηφαίστειο Ποποκατέπετλ εντείνεται.

Προχθές Κυριακή, οι αρχές του Μεξικού αύξησαν το επίπεδο συναγερμού στην περιοχή γύρω από το ηφαίστειο, ο κώνος του οποίου βρίσκεται σε συγκριτικά μικρή απόσταση –κάπου 70 χιλιόμετρα– από την πρωτεύουσα, καθώς αναδίδεται ηφαιστειακή τέφρα και εκτοξεύονται λιωμένα υλικά που υπάρχει κίνδυνος να απειλήσουν την αεροπορική κίνηση και τον πληθυσμό.

Αναμενόταν «ασθενής ηφαιστειακή εκρηκτική δραστηριότητα» στο Ποποκατέπετλ και εκτοξεύσεις συντριμμιών ή εκλύσεις αναβλημάτων από τον κρατήρα, εξήγησε η Λάουρα Βελάσκες, η διευθύντρια της μεξικανικής Πολιτικής Προστασίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η επανέναρξη της δραστηριότητας στο ηφαίστειο είχε ήδη οδηγήσει στην αναστολή της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου Μπενίτο Χουάρες της πρωτεύουσας για μερικές ώρες το Σάββατο (20.3.2023).

Οι αρχές κάνουν προετοιμασίες για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων περιοχών γύρω από το ηφαίστειο.

