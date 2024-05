Σάλος με την διαφήμιση της Apple για το νέο iPad Pro – «Χάσαμε τον στόχο μας, συγγνώμη»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η διαφήμιση της Apple για το νέο iPad με τον τεχνολογικό κολοσσό να ζητάει συγγνώμη και να παραδέχεται ότι η διαφήμιση ήταν «άστοχη».

Η διαφήμιση της Apple με μία πρέσα που καταστρέφει από μουσικά όργανα μέχρι βιβλία για να καταλήξει στο νέο iPad που είναι το πιο λεπτό προϊόν που έχει κατασκευάσει η εταιρεία, κατηγορήθηκε πως υποτιμά και συνθλίβει τη δημιουργικότητα και την τέχνη.

Στη διαφήμιση που παρουσίασε ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, πρωταγωνιστεί μια υδραυλική πρέσα που διαλύει αντικείμενα με δοχεία μπογιάς να εκτοξεύονται πάνω σε ένα πιάνο καθώς ολόκληρη η οθόνη καταστρέφεται πριν εμφανιστεί το iPad Pro και ακουστεί «το πιο ισχυρό iPad είναι και το πιο λεπτό».

«Γνωρίστε το νέο iPad Pro: το λεπτότερο προϊόν που έχουμε δημιουργήσει ποτέ, την πιο προηγμένη οθόνη που έχουμε παραγάγει ποτέ, με την απίστευτη ισχύ του chip M4. Φανταστείτε μόνο όλα τα πράγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του», έγραψε ο Τιμ Κουκ διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG