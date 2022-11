Μια τουρίστρια είχε την ατυχή ιδέα να ανέβει παράνομα σε πυραμίδα των Μάγιας στο Μεξικό και το εξαγριωμένο πλήθος που την αντιλήφθηκε παραλίγο να την λιντσάρει.

Η τουρίστρια αγνόησε την απαγόρευση που υπάρχει, πέρασε τα διαχωριστικά, ανέβηκε τα 90 σκαλιά και σκαρφάλωσε στην κορυφή της πυραμίδας του ναού των Μάγιας, στην αρχαιολογική τοποθεσία Τσίτζεν Ιτζά στο Μεξικό. Από εκεί ψηλά άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο και να χορεύει.

Ο κόσμος που ήταν από κάτω από την πυραμίδα την αντιλήφθηκε, αλλά δεν είδε με καθόλου καλό μάτι την στάση της. Αμέσως πολλοί από τους ανθρώπους που ήταν κάτω από το αρχαίο μνημείο του πολιτισμού των Μάγια άρχισαν να της φωνάζουν, να την βρίζουν και να της λένε να κατέβει διότι θεώρησαν ότι η πράξη της ήταν ιεροσυλία και ασέβεια σε αυτό το σπουδαίο μνημείο της αρχαιότητας.

Κάποιοι άλλοι, ζητούσαν από τους φύλακες να την συλλάβουν και να την παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές για να οδηγηθεί στην φυλακή.

Η τουρίστρια κατέβηκε τελικά από την πυραμίδα και εκεί βρέθηκε απέναντι στην έκρηξη οργής του συγκεντρωμένου πλήθους. Η γυναίκα δέχτηκε βροχή από πλαστικά μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι άλλοι πιο θερμοκέφαλοι επιχείρησαν να φτάσουν κοντά της και να να την χτυπήσουν.

Οι φύλακες του μνημείου που ήταν στο σημείο απομάκρυναν τελικά τη γυναίκα και την γλίτωσαν από την οργή του κόσμου.

