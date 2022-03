Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κανκούν, στο Μεξικό, όταν πολλοί επιβάτες που περίμεναν να παραλάβουν τις αποσκευές τους άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και πολλοί νόμισαν ότι οφειλόταν σε βόμβα ή σε πυροβολισμούς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να βγουν από τον χώρο του αεροδρομίου.

Ο εισαγγελέας του Κανκούν Όσκαρ Μόντες ντε Όκα είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και δεν βρέθηκαν όπλα, ούτε κάλυκες. Δεν είναι σαφές αν όντως σημειώθηκαν πυροβολισμοί ή αν εξερράγη κάποιο μηχάνημα εντός του αεροδρομίου.

