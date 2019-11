Μεξικό: Κρατούνται ύποπτοι για τη δολοφονία εννέα Μορμόνων! video

“Έγιναν συλλήψεις, όμως δεν εξαρτάται από εμάς να δώσουμε πληροφορίες”, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφάλειας Αλφόνσο Ντουράσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό.

Οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν διπλή υπηκοότητα Μεξικού και ΗΠΑ.

Ήταν μέλη τριών οικογενειών μιας κοινότητας Μορμόνων που εγκαταστάθηκε στο βόρειο Μεξικό πριν από πολλές δεκαετίες.

Gunmen kill members of a Mormon family, in the latest massacre to afflict Mexico https://t.co/lvRIMDnMM3 pic.twitter.com/m3RDnBWONC

